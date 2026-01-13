長春遺跡の発掘エリア。（西安＝新華社配信）【新華社西安1月13日】中国の陝西省考古研究院はこのほど、同省渭南市富平県長春村にある長春遺跡の発掘成果を発表した。西周時代の墓群が見つかり、墓31基と車馬坑・馬坑5基を発掘した。居住区と墓地からなる大規模集落遺跡で、陝西省考古研究院が2022年8月から、渭南市博物館や富平県文化・観光局と共同で遺跡内の白家墓地を緊急発掘していた。長春遺跡白家墓地Ｍ１号墓の椁室。