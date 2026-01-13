気象台は、午前10時26分に、なだれ注意報を苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表（雪崩注意報） 13日10:26時点上川、留萌地方では、風雪や大雪、落雷、なだれに注意してください。留萌地方では、高波に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■旭川市□なだれ注意報14日に