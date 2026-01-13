気象台は、午前10時14分に、波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 13日10:14時点沿岸では、13日昼過ぎから14日明け方まで暴風に、13日夕方から高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□暴風警報13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒