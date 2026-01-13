Mizkanは3月1日付で社長兼CEOに現専務兼COOの槇亮次氏を昇格させる人事を決めた。現社長兼CEOの吉永智征氏は代表権のある副会長に就任する。新社長に就く槇氏は1977年2月17日生まれの48歳。愛媛県西条市出身、京都府立大学農学部農芸化学科卒業。ミツカングループ入社前はネスレ日本に勤務。マーケットビジネス戦略の構築と実行を主導し、「キットカット」ブランドのプレミアム化戦略とD2Cビジネスモデルの開発・市場展開を