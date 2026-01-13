近畿卸酒販組合は1月5日、「新年賀詞交歓会」を帝国ホテル大阪で催した。酒販卸と酒類メーカー、大阪国税局など過去最高の94社260人が集い、新たな年への決意を誓った。開会に先立ち、岡田浩幸理事長（山陽物産会長）があいさつ。「年が変わっても業界を取り巻く厳しい状況は改善されるものではない。われわれが変わらなければ、卸売業に取り巻く環境も解決すべき課題も変わらない」と現実的な認識を示したうえで、次の三つの