12日夕方、八郎潟町で空き家1棟を全焼する火事がありました。けがをした人はいませんでした。警察と消防によりますと、火事があったのは、八郎潟町夜叉袋の空き家です。12日午後5時すぎ、「家が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。火は通報から約2時間後に消し止められましたが、この火事で火元の木造一部2階建て住宅1棟が全焼したほか、火元の木造平屋建ての小屋1棟の一部が焼けました。けがをした人はいませ