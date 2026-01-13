福岡県警は13日、俳優の天海祐希さんを招き、天海さん主演の劇場版「緊急取調室THEFINAL」＝公開中＝とタイアップしたニセ電話詐欺防止を呼びかけるポスターをお披露目した。天海さんは「おかしいなと思ったら突き進まず、警察や家族に相談してほしい」と注意を促した。昨年の県内の被害額は過去最大だった。県警によると、昨年1〜11月のニセ電話などによる県内の詐欺被害は1851件、計120億円余り。警察官などをかたる手口