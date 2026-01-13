２・５次元アイドルグループのＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳが１２日、東京・浅草花やしきで、特別生配信企画を実施。３月２０日、２１日にＫアリーナ横浜で、ワンマンライブ「ＡＭＰＴＡＫ海賊団ｘレインボーロード中８８％」を開催することを発表し、企画後にデイリースポーツなどの取材に応じた。約１０カ月ぶりのワンマンで、テーマは「海賊」。タイトルは、ベルーナドーム公演という目標の「旅の途中」にある現在地を表現し