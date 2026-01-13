歌手松山千春（70）が11日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。昨年12月に秋のコンサートツアーを終え、現状を明かした。「私ね、松山千春はですね、いわゆるコンサートがないから、ラジオだけなんですよね、仕事がね」と切り出した。「そうするとボケるな」と語り「やることがないんだもん。毎日マネジャーと顔を合わせて。『おい、仕事は？』『ありません』っ『あ、そう？だったらいいよな』って感