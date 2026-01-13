湯谷良平さん＝撮影・武藤奈緒美小説家志望のライター・清繭子が、小説の公募新人賞受賞者に歯噛みしながら突撃取材する。なぜこの人は小説家になれたのか、（そして、なぜ私はなれないのか）を探求し、“小説を書く”とは、“小説家になる”とは、に迫る。今回の「小説家になった人」は、「夜警」で第１回永井荷風新人賞に選ばれた湯谷良平さん（春野礼奈さんと同時受賞）。応募時の年齢は25歳。選評委員も驚いた若さに似合わぬ