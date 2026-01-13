カレーチェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」は、2026年1月17日から全国の店舗で「ウルトラ創業祭2026」を開催する。2026年の創業祭は、放送開始から60周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」とのコラボレーション企画。期間中、対象メニューを注文した人にその場で結果がわかるスピードくじを配布し、当たりが出ると「オリジナルウルトラスプーン」がもらえる。スプーンは全店合計15万本を用意する。ココイチ「ウルトラ創業祭2026」