観音寺警察署 保護命令に違反して元内縁関係の20代の女性に連続して電話をかけたとして、香川県観音寺市の建設作業員の男(24)が13日、DV法の保護命令違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年12月26日、裁判所から連続して電話をかけることを禁止するなど保護命令の言い渡しを受けたにもかかわらず、12月29日と30日の2回、20代の元内縁関係の女性に対して連続して電話をかけた疑いが持たれています。