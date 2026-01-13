松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）の第2話が、12日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、主人公・朝比聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの夫が帰還するところから始まるヒューマンサスペンス。突然現れたキャバクラ嬢の瑠美子（白宮みずほ）の「旦那さん、本当は生きてますよね?」という言葉に、息をのむ聖子。さらに瑠美子は