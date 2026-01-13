＜大相撲初場所＞◇二日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】顔を上げたら「あらイケメン」注目の序二段力士力士が土俵下で深々と一礼し、顔を上げた瞬間にファンがざわついた。序二段八十四枚目・風武（武蔵川）が、盤石の相撲で今場所初日となる白星をマーク。取組で見せた相手への細やかな気遣いと、その後にのぞかせた端正な素顔に「あらイケメン」「渋い顔」と熱視線が注がれた。東京都江戸川区出身、27歳の風武は、178.8