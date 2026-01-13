ロシア政府系天然ガス企業ガスプロムのロゴ＝2025年10月、ロシア・サンクトペテルブルク（ロイター＝共同）【モスクワ共同】ロシア政府系天然ガス企業ガスプロムは12日、2025年の中国向けの年間ガス供給量が初めて、欧州主要国向けを上回ったと発表した。24年比24.8％増の388億立方メートルのガスがロシアからガスパイプライン「シベリアの力」を通じて中国に供給された。欧州各国が原油やガスのロシア依存からの脱却を打ち出す