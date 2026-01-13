歌手の華原朋美（51）が12日、SNSを更新。6歳の息子との最新ショットを公開した。【映像】痩せたと話題の華原朋美（動画あり）2025年9月9日に開催した、デビュー30周年記念ライブ後に動画を公開した華原。「朋ちゃん痩せた！」「ここまで痩せたのは、かなり努力したはず！すごい」「桃の天然水の頃の朋ちゃんじゃん」など、そのスタイルに多くの反響が寄せられていた。6歳の息子との最新ショットを公開12日に更新したInsta