元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が7日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。父親の職業を明かす一幕があった。トークテーマは「幼少期の驚きエピソード」。ゲストの鬼越トマホーク良ちゃんから「お金持ちのイメージ」と言われ、森は「めちゃくちゃお金持ちではない。裕福な方ではあると思います」と切り出した。その上で「作家なんで。放送作家、テレビ番組をつくってます