政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１３日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演し、高市早苗首相が通常国会冒頭で衆院解散を検討しているとの報道についてコメントした。田崎氏はこのタイミングになったことについて「去年１１月、そして今年の１月４日前後に全国各地で情勢調査してるんですよ。で、その結果を手にしたのが、おそらく先週の火曜か水曜だと思うんですね。それで報道が出たのは土曜日ですから、やっ