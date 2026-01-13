「大相撲初場所・３日目」（１３日、両国国技館）前相撲が始まり、神奈川・白山高で４番を張った元球児、旭轟星（本名・柳沢仁利）＝大島＝が白星デビューを飾った。千代琉星（九重）を立ち合いで強く当たり、そのまま一方的に突き出した。高校通算１１本塁打を誇り、１７６センチ、１２３キロの体格の１８歳は「緊張しました。頭で当たるのは慣れていないのでかち上げました」と振り返った。そして「公式戦で自分の力を出し