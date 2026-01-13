SNSの「X」に導入された生成AI「Grok」を悪用し、無断で写真が性的に加工される事例が相次いでいる問題で、イギリス政府は「X」への調査を開始し、こうした画像生成を違法とする法律が今週施行されると明らかにしました。「Grok」はアメリカの実業家イーロン・マスク氏が率いるAI開発企業「xAI」が開発した生成AIで、「X」にも画像を加工できる機能として搭載されています。この「Grok」を悪用し、子どもなどの写真が無断で性的な