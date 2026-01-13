韓国の尹錫悦前大統領（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国で2024年12月に「非常戒厳」を宣言し、内乱首謀罪に問われた前大統領、尹錫悦被告（65）の論告求刑公判が13日、ソウル中央地裁で開かれた。韓国メディアによると、尹被告の証拠調べなどの後、特別検察官が求刑する見通し。当初、9日に求刑が行われる予定だったが、共謀したとされる前国防相の金龍顕被告の証拠調べが長時間続き、延期された。尹被告の弁護人は9日の公判で