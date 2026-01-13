12日、米ニューヨークの国連本部で開かれた「多国間制裁監視チーム」のイベント（共同）【ニューヨーク共同】北朝鮮に対する国連制裁の履行を監視する日米韓主導の「多国間制裁監視チーム（MSMT）」は12日、北朝鮮が制裁を回避し暗号資産（仮想通貨）窃取を続けているとして警鐘を鳴らすイベントをニューヨークの国連本部で開いた。MSMTは昨年10月発表の報告書で、北朝鮮が2024年1月〜25年9月に少なくとも28億ドル（約4400億