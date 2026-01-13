ロシアのミサイル攻撃によって20人が死亡した公園で泣く女性＝2025年4月9日、ウクライナ・クリビーリフ/Evgeniy Maloletka/AP（CNN）国連ウクライナ人権監視団（HRMMU）は12日、ウクライナの民間人死亡者が2025年の1年間で2500人を超え、22年にロシアによる全面侵攻が始まって以来、最多になったと報告した。報告によると、ロシアとの紛争に関連して25年に確認された民間人の死者は2514人、負傷者は1万2142人に上った。ほぼ全員が