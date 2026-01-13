Bleeping Computerは1月7日(米国時間)、「Google Search AI hallucinations push Google to hire "AI Answers Quality" engineers」において、Googleが検索機能に組み込まれたAI回答の品質向上を目的として、新たに「AI Answers Quality(AI回答品質)」に所属する技術者を募集したと報じた。これはGoogle検索に組み込まれた「Google AI Overviews」の回答品質の向上を目指した取り組みの一環とみられる。Google AI Overviews(以下、