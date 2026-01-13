女優の吉岡里帆（32歳）が、1月12日に放送されたラジオ番組「京都芸術大学 presents WHAT'S ART」（J-WAVE/FM COCOLO）に出演。女優・三浦透子から「大好きになりました」と言われ、喜んだ。2人の初対面は吉岡のラジオに三浦が出演した時だったが、その時はコロナ禍でリモート出演であり、その後、海外の演出家のワークショップで会ったものの、ワークショップという場で会ったため、しっかりと話をするのは今回がほぼ初めて