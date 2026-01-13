中島健人が、2月18日（水）に発売する2ndアルバム「IDOL1ST」より、リード曲「XTC」のMusic Videoを公開した。同楽曲は、中島健人が作詞・作曲に携わっており、10月リリースの2ndシングル「IDOLIC」をアイドルの表の姿とした、対に相対する楽曲に仕上がっている。”仮面”という言葉から構想を広げ、少年隊「仮面舞踏会」のサンプリングやインターポレーションを織り交ぜた楽曲へと展開させアイドル中島健人のヴェールを脱ぎ去った