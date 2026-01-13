◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都・芝２４００メートル）ヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）の一発に期待したい。一昨年の黄菊賞、昨年のセントライト記念と、ミュージアムマイルの２着が２度ある、強い４歳世代の一頭だ。前走の菊花賞は１６着だったが、かかり気味に先行したことが敗因。それでも、直線入り口まではリズムを保てていた。初の３０００メートルでもあり、最後