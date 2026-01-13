熊本市の大西一史市長（57）が13日までにX（旧ツイッター）を更新。ミュージシャン、音楽プロデューサー、ラジオパーソナリティーとして活躍した、スマイリー原島さんの訃報を受け、追悼した。ドラム演奏が趣味の大西氏は、「原島さんには本当に若い頃から大変お世話になりました。東京で数十年前に一度バックでドラムを叩かせてもらいご一緒出来たのは良い思い出です」と、原島さんにまつわる思いでを回想。「昨年ゆっくりお話し