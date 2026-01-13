歌手のLeolaが13日までにインスタグラムのストーリーズを更新。ミュージシャン、音楽プロデューサー、ラジオパーソナリティーとして活躍した、スマイリー原島さんの訃報を受け、追悼した。Leolaは「原島さんへ本当に本当に沢山ありがとうございました」と書き出し、ラジオで共演した原島さんとのツーショットをアップ。「デビュー当時からお世話になりっぱなしだったけど、原島さんのどんな無理な無茶振りにも対応できる自信があ