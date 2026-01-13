エストラストが３日ぶりに反発している。前週末９日の取引終了後に発表した第３四半期累計（３～１１月）連結決算が、売上高１９５億８５００万円（前年同期比９２．２％増）、営業利益２１億１８００万円（同３．５倍）、純利益１４億３９００万円（同３．６倍）と大幅増益となったことが好感されている。 主力の不動産分譲事業で、分譲マンション３７１戸（同１４６戸増）の引き渡しを行ったことが牽引した。また、