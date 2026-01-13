乃村工藝社が３日ぶりに急反発し、２０２０年１月以来、およそ６年ぶりの高値圏に浮上した。同社は前営業日となる９日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想の上方修正を発表しており、好感されたようだ。今期の売上高予想は従来の見通しから３０億円増額して１６３０億円（前期比８．５％増）、最終利益予想は６億５０００万円増額して９１億５０００万円（同３５．４％増）に引き上げた。大阪・関西万博でのパビリオンの制