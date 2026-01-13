ｙｕｔｏｒｉは底堅く推移している。前週末９日取引終了後に月次ＫＰＩを発表。２０２５年１２月の全社売上高は前年同月比４０．４％増と高い伸びを続けた。気温の低下で冬物の販売が好調に推移した。ブランド別では「９０９０」「Ｈｅｒｌｉｐｔｏ」「ｍｉｎｕｍ」が引き続き牽引した。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS