アドバンテストが急動意、マドを開けて５日移動平均線を跳び越え約２カ月ぶりに２万２０００円台に乗せてきた。売買代金もプライム上場銘柄で首位となるなど物色人気が加速している。また、東京エレクトロンやディスコ、レーザーテックなど半導体製造装置関連の主力銘柄は軒並み投資資金の攻勢が顕著だ。 高市早苗首相が衆院解散の検討に入ったことが明らかとなり、これを好感する形で日経平均は先物主導で急浮