Ｃｏｃｏｌｉｖｅは急反落し、上場来安値を更新している。前週末９日の取引終了後、２６年５月期第２四半期累計（６～１１月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を従来予想の１５億１８００万円から１４億５１００万円（前期比１１．５％増）、営業利益予想を３億１４００万円から１億８２００万円（同３４．７％減）に引き下げた。各利益は増益予想から一転し減益を見込んでおり、嫌気した