午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１１２、値下がり銘柄数は４３４、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、銀行、電気機器、証券・商品、石油・石炭、卸売など。値下がりはその他製品、空運のみ。 出所：MINKABU PRESS