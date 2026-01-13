診療報酬改定は、日本医師会にとって最大の関心事だ。医療保険財政が逼迫する折、財務省は医師の給与水準の「適正化」を求めており、これをいかにはね返すかが、日本医師会の腕の見せどころだろう。2024年度診療報酬改定を綿密に取材した筆者が、彼らの実態と行動原理を明らかにする。※本稿は、東京新聞編集局編集委員の杉谷 剛『日本医師会の正体 なぜ医療費のムダは減らないのか』（文藝春秋）の一部を抜粋・編集したものです。