【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、1月12日に1stミニアルバム『EUPHORIA』（読み：ユーフォーリア）をリリースし、タイトル曲「FREAK ALARM」（読み：フリークアラーム）のMVを公開。韓国デビューを果たした。 ■“歓喜の瞬間”を盛り込んだ1stミニアルバム『EUPHORIA』リリース！ ALPHA DRIVE ONEは、2025年韓国Mnetで放送された