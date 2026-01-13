13日10時現在の日経平均株価は前週末比1782.15円（3.43％）高の5万3722.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1112、値下がりは434、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を485.34円押し上げている。次いで東エレク が303.84円、ＳＢＧ が185.31円、ファストリ が91.45円、レーザーテク が36.50円と続く。