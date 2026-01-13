13日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝158円16銭前後と、前日午後5時時点に比べ32銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円47銭前後と4銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース