「親族等の火葬による心的ストレスで喫煙欲求が生じることに一定の理解ができる」――。長野県松本市は、受動喫煙防止条例の区域に指定する市営葬祭センターの敷地内に、指定喫煙所を設ける。敷地外で喫煙する利用者がいて、周辺住民から苦情が寄せられていた。葬祭センターは、松本駅から約２キロの市中心部の小高い場所にある。１９９７年に使われ始めた際は、建物内に喫煙所があった。２０１９年７月の条例施行に合わせ喫煙