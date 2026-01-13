Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。このお気に入りのバッグ、あと少し収納があったら完璧なのに……。そんな経験がある人も多いでしょう。特にイヤホンや財布などの小物のために、毎回バックパックを下ろすなんてことは避けたいですよね。そんなストレスを解消してくれるのが、人気のアドオン収納「＋poket mini」。ショルダースト