初めての育児。赤ちゃんは可愛いものですがどこかしらに不安はつきものです。そんな神経が張り詰めている状況では、誰かが何気なく放った一言さえ気になってしまいます。今回は筆者の友人C子の話をお届けします。 里帰り出産後、実家にて C子は第一子を里帰り出産し、一か月ほど実家でお世話になっていました。その時に、赤ちゃんの娘をお世話していた実母が、「この子何かおかしい。ちょっと違うのよね」と言うのです。C子が