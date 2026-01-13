レースクイーン（レースアンバサダー）の寺地みのりが12日、インスタグラムを更新。レースアンバサダーアワード2025グランプリの受賞を報告。トロフィーや花束を手にした姿を公開した。寺地は「このたび、にしたんクリニックレースアンバサダーアワード2025グランプリを受賞させていただきました」と報告。「2ヶ月間沢山の応援、誠にありがとうございました！」と、ファンや関係各所への感謝をつづった。そして「この業界に入り