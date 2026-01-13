歌手の野口五郎（６９）が「数日入院して手術をしました」と報告した。１３日に自身のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）などを更新し、「寒中お見舞い申し上げます！！少々冬休みを頂いてしまいました」と書き出す。野口は６日の投稿で「ちょっとだけ冬休みを頂きます！！ほんの４〜５日！！大丈夫！心配はいりません！！」と伝えていた。そして１週間ぶりの投稿で「全くを持って心配ご無用でございますが…数日入院して手