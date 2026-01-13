乃木坂46の副キャプテン菅原咲月（20）が12日、インスタグラムを更新。成人の日に振り袖姿を披露した。菅原は「人生で一度きり。素敵に仕上げていただきました！深みのある赤の振袖に合わせて、髪型もいつもより大人に見えるようにメイクさんと相談して決めました。とてもお気に入り」と記し、赤い振り袖姿を披露した。そして「強く、美しい大人になれますように！」と決意をつづった。