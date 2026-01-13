逆境からのカウンターパンチ。まさにドラマのような展開だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月12日の第1試合でTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が周囲から仕掛けが入りプレッシャーを受ける中、逆襲のリーチから一発のアガリ。後のトップにつながる大きな一撃を食らわせた。【映像】萩原聖人、気持ちよすぎる逆襲リーチ→一発アガリのカウンター南1局、萩原は3万2700点持ちの2着目。トップ目の渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）は3万3900点