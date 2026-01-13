7人組ガールズグループ「HANA」が12日、公式インスタグラムを更新。成人の日に、20歳のKOHARUとNAOKOの振り袖姿を披露した。公式は「祝20歳」とつづり、KOHARUとNAOKOの振り袖姿を公開した。赤い振り袖姿のKOHARUには「おめでとうございます。キレイ」「二十歳と思えない貴方の器の大きさ、優しさ、笑ったお口の綺麗さに日々癒しをもらってます」「おめでとうございます！とってもとってもかわいい」「キラキラ輝いてる」「振