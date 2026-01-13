＜大相撲初場所＞◇二日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】巨漢力士の動きが偶然シンクロ “ほっこり”な瞬間“まん丸”体型の力士たちが土俵上で息ぴったりの動きを見せた。偶然のシンクロにファンは注目、その“癒し“のフォルムと破壊力に「かわいい」「揃ってペコ」と反響が相次いだ。三段目三十五枚目・隆の龍（田子ノ浦）と三段目三十五枚目・土佐清水（時津風）の一番での一コマ。21歳の隆の龍は身長171.8センチ、体重