連休明けの日経平均株価は急上昇し、取引時間中の史上最高値を更新しました。【映像】日経平均株価の変動きょうの日経平均は先週末より800円あまり値上がりして取引が始まり、去年11月4日につけた取引時間中の最高値5万2636円を2カ月ぶりに更新しました。その後も上げ幅を広げ、現在は先週末より1751円高い、5万3713円です。市場関係者は、高市総理が衆議院の解散を検討しているという先週末からの報道を受け、選挙が行わ