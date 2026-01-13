下野市ではこの時季、恒例のマラソン大会が行われ約２０００人のランナーが冬空のもと市内を駆け抜けました。 「下野市天平マラソン大会」は、天平の丘公園を発着点にハーフを含む６つのコースで行われ、栃木県内外から１９２７人がエントリーしました。 今年は下野市が３つの町と合併して誕生してから２０周年の記念大会となりました。 特別企画として、芳賀町出身で２００８年の北京オリンピックに出